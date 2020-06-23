MSI выпустила готовые ПК на Intel Comet Lake

Недавно компания Intel официально представила свои новые процессоры поколения Intel Comet Lake, которые оказались достаточно привлекательным решением для геймером, которые хотят получить действительно высокую производительность. Вскоре оказалось, что такие процессоры используют партнеры компании для создания своих компьютеров и эти компьютеры уже готовы к анонсу. К примеру, компания MSI уже показала сразу несколько стационарных компьютеров, которые отлично справляются с поставленными задачами и при этом оборудованы самыми новыми процессорами. Этого явно хватит, чтобы пользователь наслаждался работой на компьютере. Вопрос только в стоимости, которая для нашего рынка пока что официально не называется. Будем ждать.

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