MSI выпустила игровой ПК MAG Trident S 5M на базе AMD Ryzen

MSI выпустила новый игровой настольный компьютер, предназначенный для облачных и мобильных игр — новый MSI MAG Trident S 5M.

MAG Trident S 5M — это компактный игровой настольный компьютер оснащенный 8-ядерным 16-поточным APU AMD Ryzen 5700G в корпусе объемом 2,6 литра. ПК поддерживает технологию FidelityFX Super Resolution, работает на ОС Windows 11, имеет два слота для накопителей SSD M.2 2280 и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Игровой ПК MAG Trident S 5M выполнен в классическом дизайне с геометричными формами. Также стоит отметить, поддержку до 3 мониторов, различные порты, а также возможность апгрейда комплектующих. MSI MAG Trident S 5M уже доступен в некоторых регионах. Информация о стоимости не озвучена.