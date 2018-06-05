MSI включит поддержку помощника Alexa на своих ПК

MSI объявила, что намерена интегрировать Alexa, интеллектуальную голосовую службу от Amazon, на отдельные игровые и потребительские ПК 2018 года. Компания MSI сделала анонс на COMPUTEX 2018, где демонстрирует свои концептуальные продукты MSI для Apple с поддержкой Alexa.«Мы видим, что голос является естественным способом взаимодействия клиентов с нашими компьютерами, а также расширения игрового процесса», - сказал Сэм Черн, вице-президент MSI Global Marketing Assistant. «Работа, которую мы делаем с Amazon для интеграции Alexa непосредственно в ПК от MSI, будет расширяться игровой опыт, позволяя клиентам беспрепятственно взаимодействовать с навыками Alexa, связанными с различными популярными играми ».Кроме того, клиенты смогут связать эксклюзивный Mystic Light RGB от MSI с их ПК и получать уведомления о внутриигровых сообщениях и многое другое.