МТС начала принимать предзаказы на Samsung Galaxy S25

Цены на модели Galaxy S25:

S25 12+128GB – 99 990 рублей

S25 12+256GB – 109 990 рублей

S25 12+512GB – 119 990 рублей

S25+ 12+256GB – 129 990 рублей

S25+ 12+512GB – 139 990 рублей

S25 Ultra 12+256GB – 159 990 рублей

S25 Ultra 12+512GB – 179 990 рублей

S25 Ultra 12+1TB – 209 990 рублей

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Москва, 23 января 2025 года. МТС объявила о старте предзаказа флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S25, представленной на глобальном мероприятии Galaxy Unpacked 2025. Стоимость базовой модели начинается от 99 990 рублей. Оформить предзаказ можно до 2 февраля в интернет-магазине МТС, причём в подарок покупатели получат беспроводные наушники Samsung Buds 3 Pro.Для предзаказа доступна рассрочка 0-0-24 и частичная предоплата от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели.Модели S25 и S25+ выделяются изящным дизайном и цветовой палитрой (серый, голубой, мятный, синий). Galaxy S25 Ultra выполнен из титана и доступен в чёрном, сером, серебристом и синем цветах. Все устройства оснащены процессором Snapdragon 8 Elite, экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и поддержкой инновационных функций Galaxy AI.Среди ключевых функций: