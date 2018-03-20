Машина Uber сбила человека

Вчера беспилотная машина Uber сбила насмерть женщину. Инцидент стал достаточно обсуждаемым в интернете, однако нужно отметить несколько важных моментов. Автомобиль Volvo XC90 ехал с водителем за рулём, почему он не среагировал — вопрос. У водителя есть возможность вмешаться в управление авто. Второй момент — ситуация произошла в тёмное время суток на участке дороги, где нет пешеходного перехода, женщина просто перебегала улицу. Третий момент — в мире за вчерашний день было сбито 2500 человек насмерть, из них 2499 сбиты автомобилями с водителем. То есть, винить авто в данной ситуации не совсем разумно, хотя это сильно ударит по дальнейшему развитию беспилотных автомобилей, особенно если власти решат закрыть эту тему вообще. Вполне возможно, что в США так и произойдет.