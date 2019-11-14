Mac Pro готовится к продаже

Какое-то время назад компания Apple официально представила свой новый компьютер Mac Pro, который создавали специально для продвинутых пользователей, которые хотят получить от своей системы максимум производительности. Стоимость у этого компьютера будет просто запредельной, ведь внутри напичкано столько железа, что даже страшно представить. Производитель сделал упор на продвинутые комплектующие и если вы хотите монтировать видео или работать с каким-то другим контентом на уровне профи, то стоит посмотреть хотя бы на базовую комплектацию данной системы. Это очень крутой продукт, который позволит делать контент совершенно иного уровня. Продажи начинаются в следующем месяце и тогда можно будет поговорить о стоимости.