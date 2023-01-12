Mac Pro нового поколения уже тестируют внутри Apple

Несколько недель назад на просторах интернета появились новости о том, что компания Apple работает над созданием Mac Pro на базе своего собственного процессора, чтобы полностью перевести все свои компьютеры на ARM-архитектуру и тем самым отказаться от решений Intel. И хотя инсайдеры весьма уверенно сообщали о том, что такой компьютер появится в самое ближайшее время, никакой точной информации про Mac Pro нового поколения никто так предоставить и не смог, что, конечно, огорчает — хотелось бы знать, какие возможности будут у компьютера в ближайшем будущем, чтобы сравнивать его с текущими решениями. Особенно это выглядит интересно в свете новых процессоров, которые у компании вроде как уже имеются и готовятся к релизу в ближайшем будущем.

Сегодня появилась свежая информация о том, что Mac Pro был протестирован в операционной системе macOS 13.3, которая не является свежим релизом, но, видимо, систему используют для отработки софта и проверки возможностей компьютера не только на самой свежей версии операционной системы. И если компьютер уже тестируют, то можно примерно предположить, что весной текущего года будут представлены новые версии Mac Pro с процессорами М2 более высокого уровня или даже с М3. Для пользователей, которые предпочитают десктопные модели компьютеров и хотят получать максимальную производительность, это очень хорошие новости, потому что производительность у Mac Pro будет просто запредельная, в этом можно не сомневаться.