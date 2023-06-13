Mac Pro оказался не мощнее Mac Studio

Недавно анонсированные Mac Pro и Mac Studio могут быть оснащены самой мощной версией M2 Ultra с 24-ядерным центральным процессором и 76-ядерным графическим чипом. К сожалению, согласно последним утечкам бенчмарков, рабочая станция Mac Pro не показывает повышенную производительность, несмотря на значительно больший размер и лучшую систему охлаждения. Изначально существовала возможность, что M2 Ultra будет работать лучше на рабочей станции Mac Pro благодаря мощному кулеру, идентичному использовавшемуся для охлаждения рабочих станций Intel Xeon в предыдущей модели.

К сожалению, Mac Pro не раскрывает потенциал процессора M2 Ultra, так как его результаты для однопоточного и многопоточного режимов составляют 2794 и 21453 баллов соответственно. В данной версии также установлено 64 ГБ объединённой оперативной памяти, но мы сомневаемся, что уменьшение или увеличение объёма памяти окажет влияние на результаты однопоточного или многопоточного тестирования. И исходя из этих результатов можно смело заявить, что Mac Pro не мощнее Mac Studio. Более того, Mac Studio обладает лучшим соотношением цены и качества по сравнению с Mac Pro, поскольку при одинаковой конфигурации оборудования более компактный Mac стоит на 3000 долларов дешевле, чем Mac Pro. Однако хотя Mac Studio выигрывает в цене, он проигрывает в плане апгрейда. Ведь Mac Pro можно будет улучшать в будущем, тогда как этот компьютер после приобретения улучшить уже никак не выйдет.