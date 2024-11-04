Mac Pro получит процессор M4 Ultra

Буквально пару дней назад компания Apple завершила презентацию своей новейшей линейки мобильных процессоров M4, включая флагманский M4 Max, который демонстрирует выдающуюся производительность при относительно низким потреблении энергии. И недавно он даже стал самым быстрым процессором в тестах Geekbench 6 по одноядерной производительности и значительно опередил Intel Ultra 9 285K с 24 ядрами и AMD Ryzen 9 9950X в многоядерном тесте. Но это ещё не финал линейки новых процессоров, потому что компания Apple явно планирует представить M4 Ultra, который должен выйти в обновлённом Mac Pro в следующем году. Согласно отчёту инсайдеров, компания на текущий момент находится в лучшей позиции для выхода на рынок видеоигр, поскольку её новый чип может получить до 80 графических ядер и сможет обеспечивать приемлемую частоту кадров в AAA-играх.

Более того, благодаря архитектуре объединённой памяти программы могут получить доступ к общему пулу памяти, а это позволяет разработчикам игр использовать больший объём видеопамяти, повышая качество графики и производительность в играх. Это объясняет, почему версия Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выйдет на Mac в 2025 году с поддержкой трассировки лучей и технологии генерации кадров. А M4 Ultra, вероятно, получит 32 ядра центрального процессора и 80 ядер графической подсистемы, что предоставит потенциальному покупателю безумно производительную систему. И да, такой компьютер будет стоить очень дорого.