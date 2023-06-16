Mac Pro поступит в продажу с серьёзным багом

Совсем недавно компания Apple официально анонсировала новый компьютер Mac Pro, оснащенный процессором M2 Ultra — на текущий момент это самый производительный компьютер в арсенале гиганта из Купертино. Он поступит в продажу на этой неделе, но, к сожалению уже есть первые плохие новости — компьютер работает не совсем верно из-за проблем с багом в системе. В документе поддержки Apple сообщила о программной ошибке в Mac Pro, при которой внутренние SATA-накопители отключаются при переходе компьютера в режим сна. У Apple уже есть исправление проблемы, но оно появится только в следующем обновлении macOS. Модель Mac Pro 2023 года поставляется с 1 ТБ твердотельного накопителя в базовой модели стоимостью 6 999 долларов, однако его можно дополнительно настроить на объём 2 ТБ, 4 ТБ или 8 ТБ за дополнительную плату — это можно сделать как при покупке Mac Pro на веб-сайте Apple, так и купив комплект апгрейда в официальном оффлайн-магазине.

Удовольствие, мягко говоря, не из дешёвых — наборы памяти на 2 ТБ, 4 ТБ и 8 ТБ продаются соответственно по цене 1000, 1600 и 2800 долларов. Это не стандартные SSD-накопители (на самом деле они работают больше как NAND и подключаются к контроллеру M2 Ultra), так что ждать, что продукция будет доступной, конечно же не стоит. Но при этом устройство оборудовано двумя стандартными портами SATA III, что открывает возможности для использования более доступных вариантов хранения данных на куда более доступных и медленных накопителях. Например, пользователь легко может купить быстрый накопитель на 8 ТБ за 400 долларов и вставить его в свой компьютер. Правда, после перехода в режим сна этот накопитель перестанет отвечать.