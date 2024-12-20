Mac Pro в корпусе мусорного ведра исполнилось 11 лет

Оригинальный Mac Pro всегда отличался стандартным башенным корпусом, напоминающим привычные компьютеры, но в 2013 году компания Apple решилась на эксперимент, который казался немыслимым для других компаний. Тогда гигант из Купертино удивил всех, представив Mac Pro в форме цилиндра, который в сети быстро прозвали мусорным ведром. Новый корпус был значительно компактнее предыдущих моделей и при этом поставлялся с топовыми процессорами и графическими ускорителями профессионального уровня. Однако революционный дизайн вскоре показал свои слабые стороны, из-за чего «мусорный бак» остался в истории скорее как необычное решение, нежели как успешный продукт.

Например, объём нового корпуса составлял всего одну восьмую от предыдущей модели, что существенно ограничивало пространство для охлаждения мощных компонентов. Воздуха явно не хватало, чтобы справляться с нагревом, и, вероятно, компьютеру требовалось больше вентиляторов. Кроме того, хотя дизайн выглядел амбициозно, пользователи остались недовольны, так как система почти полностью лишилась возможности апгрейда. В результате «мусорный бак» не смог справляться с требованиями нового, более мощного и энергоэффективного оборудования. Осознав свои ошибки, Apple спустя несколько лет вернулась к башенному дизайну, который используется и в версии с чипом M2 Ultra. И, вероятно, к уникальному дизайну производитель уже не вернётся, потому что эксперименты сейчас Apple только навредят.
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