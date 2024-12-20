Mac Pro в корпусе мусорного ведра исполнилось 11 лет

Например, объём нового корпуса составлял всего одну восьмую от предыдущей модели, что существенно ограничивало пространство для охлаждения мощных компонентов. Воздуха явно не хватало, чтобы справляться с нагревом, и, вероятно, компьютеру требовалось больше вентиляторов. Кроме того, хотя дизайн выглядел амбициозно, пользователи остались недовольны, так как система почти полностью лишилась возможности апгрейда. В результате «мусорный бак» не смог справляться с требованиями нового, более мощного и энергоэффективного оборудования. Осознав свои ошибки, Apple спустя несколько лет вернулась к башенному дизайну, который используется и в версии с чипом M2 Ultra. И, вероятно, к уникальному дизайну производитель уже не вернётся, потому что эксперименты сейчас Apple только навредят.