Mac mini нового поколения разобрали до винтика

Новейший компьютер Mac mini 2024 года на базе процессора M4 уже разобрали до винтика, чтобы продемонстрировать «начинку» системы и оценить пригодность ПК к ремонту. И стоит отметить, что, как и в прошлых моделях Mac mini, доступ к внутренним компонентам системы осуществляется через пластиковую панель на дне корпуса, которую можно снять, поддев по углам специальным инструментом. После открытия панели пользователь получит доступ к металлической пластине с вентиляционными отверстиями. В её центре размещена небольшая батарейка, поддерживающая системные настройки, например, время, когда устройство отключено от сети. Сняв металлическую решётку, можно заметить, что она не только служит вентиляцией, но и подключена к материнской плате, выполняя роль антенны для Wi-Fi и Bluetooth.

Под ней находится система охлаждения с вентилятором и изогнутым радиатором с одной тепловой трубкой. В нижнем углу также располагается единственный динамик устройства. Удаление вентилятора и динамика открывает доступ к материнской плате и SSD, который выглядит как стандартный накопитель M.2 2230, но на самом деле это не так. Здесь используется накопитель с уникальным набором контактов — такие можно купить только у Apple. Ещё здесь есть блок питания, который расположен в верхней части системы и может рассеивать тепло через алюминиевый корпус, поскольку вентилятор напрямую его не охлаждает. В целом ничего удивительного в конструкции системы нет, она просто хороша собой.
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