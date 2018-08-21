Mac mini обновят

Довольно длительное время компания Apple не обновляет свой компактный компьютер Mac mini. Раньше это было невероятно крутое устройство, которое покупали многие для открытия мира Apple. Теперь же брать компьютер этой линейки слишком дорого, а железо там невероятно слабое по нынешним меркам. Теперь появилась информация, что производитель планирует обновить линейку. Уже сейчас есть слух, что продукт будет построен в том же форм-факторе, но цвет корпуса будет серебристым, как у нового iMac Pro. Будем надеяться, что железо там тоже будет приличным и пользователи смогут получить продвинутый стационарный компьютер за разумные деньги. Хотя, на счет последнего я сильно сомневаюсь — цены в последнее время кусаются, особенно если смотреть не на базовую комплектацию, а на продвинутый вариант.