Mac mini порадовал мощностью

В сети появились первые тесты нового компьютера Mac mini, которые показали, что компьютер невероятно мощный, пусть и собран в компактном корпусе. В синтетических тестах продукт бьет все рекорды и легко справляется с потенциальными конкурентами по рынку. Хотя, будем честными, конкурентов у него нет — ничего подобного другие производители на рынок не запускали уже очень давно. После синтетики были тесты в реальных задачах вроде рендера видео или работы со звуком, где компьютер тоже себя отлично показал. Большим преимуществом новинки является возможность апгрейда — вы можете поставить больше оперативной памяти или встроенной, чтобы получить нужные ресурсы для работы. Во всех остальных компьютерах Apple такой возможности нет, там вам нужно покупать новый компьютер.