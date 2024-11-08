Mac mini теперь можно назвать игровым ПК

Компания Apple, безусловно, поздно подключилась к игровому рынку, но их процессор M4 явно способен обеспечивать высокую частоту кадров в относительно старых AAA-играх вроде Death Stranding. При запуске игры на новом Mac mini с настройками графики на уровне «Высокие» мощная система охлаждения компактного устройства помогает обеспечить комфортный игровой процесс без перегрева, хотя многие не верили, что такое в целом возможно. Всё же корпус компьютера действительно очень компактный и специалисты из интернета не верили, что он сможет рассеивать столько тепла. На деле же в тяжёлых играх температура корпуса Mac mini не превышает 38,1 градуса Цельсия, что говорит о том, что система легко справляется с тепловой нагрузкой мобильного процессора и на деле могла бы справляться и с большим объёмом тепловой энергии.

Что касается производительности, при разрешении 1080p тест в Death Stranding начинается с резкого скачка до 90 FPS, затем частота стабилизируется в пределах 60–75 FPS. При приближении к листве производительность слегка падает ниже 60 FPS, но это не критично, плюс на открытых пространствах ситуация заметно лучше. Более того, хотя у M4 Mac mini целых 16 ГБ объединенной памяти, игра использует всего 8 ГБ, что может указывать на то, что разработчикам не требуется больше определенного объёма оперативной памяти как минимум при 1080р и на «Высоких» настройках графики. И хотя данный опыт тяжело назвать идеальным, это очень хорошие показатели.