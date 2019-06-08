МacOS 10.15 Catalina: без iTunes, но с поддержкой iPad в качестве второго экрана

На конференции для разработчиков WWDC-2019 компания Apple представила новую версию операционной системы macOS 10.15 под названием Catalina с множеством новых функций.

Как и ожидалось, в новой версии уже нет приложения iTunes — оно стало слишком громоздким и неудобным. Поэтому его разделили на три отдельных приложения: Music (здесь можно слушать релизы из сервиса Apple Music и треки, хранящиеся локально), Podcast (для прослушивания подкастов) и TV (контент из сервиса Apple TV и Apple TV+ и загруженные видео). Одно из главных нововведений новой версии ОС — технология Catalyst. Она позволяет разработчикам без труда переносить приложения с iPad на macOS.

Кроме того, планшеты теперь можно подключить к компьютеру в качестве дополнительного экрана. На него можно выводить картинку и использовать в профессиональных графических программах. А Apple Pencil поможет в рисовании и редактировании фотографий.