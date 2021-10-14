MacOS Monterey beta 10 выпущена для разработчиков

Apple только что выпустила бета-версию для macOS Monterey beta 10 для разработчиков. MacOS Monterey beta 10 предлагает широкий спектр новых функций для Mac, в том числе их новый универсальный элемент управления, который позволит вам использовать клавиатуру и мышь Mac с вашим iPad, когда он находится рядом с вашим компьютером. Еще одна новая функция - SharePlay, которая также появится на iPhone, iPad и Apple TV. SharePlay разработан, чтобы вы могли смотреть телешоу и фильмы с друзьями через FaceTime, вы также сможете слушать музыку. Эта функция будет работать с iPhone, iPad, Mac и Apple TV. На следующей неделе появится подробная информация о том, когда именно Apple планирует запустить обновление программного обеспечения macOS Monterey.

Комментарии и отзывы macOS Monterey beta 10
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