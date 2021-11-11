Магазин Microsoft Store меняет дизайн

Наконец, Microsoft позволит пользователям Windows устанавливать компьютерные игры из Microsoft Store или Xbox Game Pass для ПК в любую папку по своему выбору с неограниченным доступом. Этот шаг позволит геймерам на ПК получать доступ к папкам с играми и свободно изменять их, а также позволит пользователям Windows свободно перемещать игры в любые папки или диски по своему выбору.

Магазин Microsoft Store традиционно ограничивал доступ к месту установки игр с использованием разрешений для папок на основе Windows, что затрудняет резервное копирование игр или их свободное перемещение. Это головная боль, если вам когда-либо понадобится переустановить Windows и вы устанавливаете игры на дополнительный диск, или если вы удаляете игру, установленную из Microsoft Store, и она по-прежнему занимает место на диске. Другие программы запуска игр для ПК, такие как Steam или Battle.net, позволяют игрокам создавать резервные копии игр, восстанавливать и проверять их. Новое обновление приложения Microsoft Xbox включает в себя возможность проверки и восстановления файлов, которые предположительно будут использоваться для поддержки резервного копирования игр. Также есть новые возможности для просмотра места установки файлов, смены диска, на котором установлены игры, и выбора пользовательских папок для установки.
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