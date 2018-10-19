Магия с помощью Harry Potter Kano Coding Kit

Компания Kano специально для поклонников фильмов о Гарри Поттере создала Harry Potter Kano Coding Kit (Комплект кодирования Гарри Поттера).

Это контроллер в виде волшебной палочки из фильма. В ней встроен основной чипсет, который включает в себя антенну Bluetooth, микроконтроллер, вибромотор, сменный свет и различные датчики.

Как только палочка будет собрана, вам понадобится планшет Mac, ПК, iPad или Android чтобы запустить приложение для кодирования Гарри Поттера.

Вы начинаете с создания профиля и настройки маленького аватара мастера с другой одеждой и очками. Kano обещает более 70 поэтапных задач при запуске.

Палочка соединяется с онлайн-платформой под названием Kano World, где вы сможете публиковать проекты и просматривать работу других людей. Данный девайс будет стоить 99 долларов, и будет выпущен в продажу 16 ноября. Данная дата приурочена выходу продолжения нового фильма "Фантастические твари".