Майк Ибарра присоединяется к Blizzard

В преддверии Blizzcon Майк Ибарра объявил, что вступает в ряды Blizzard в качестве исполнительного вице-президента и генерального директора. Ранее Майк Ибарра провел 20 лет работая в команде Xbox. Участвовал в создании Gears of War, Age of Empires и Sunset Overdrive.

Ибарра официально вступит в должность после Blizzcon, но на самом мероприятии намерен присутствовать. В одном из интервью он сказал: "Мы будем отдавать всю энергию, чтобы дать геймерам изумительный контент и игровой опыт. Не могу дождаться, когда стану частью этой команды."