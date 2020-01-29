Mail.ru Group представила Марусю

На рынке умных колонок сейчас происходит настоящая битва между крупными компаниями, которые хотят привлечь внимание к своему продукту самыми разными способами. Кто-то делает упор на качество звука, кто-то на свои собственные сервисы или на возможность управлять колонковой голосом. У компании Mail.ru Group пришла в голову идея выпустить на рынок свой вариант умной колонки, которую назвали Марусей. Выглядит она достаточно интересно, на лицевой панели имеется овальное кольцо с подсветкой. С другой стороны, прямо сейчас можно смело заявить, что производитель не смог чем-то кардинально выделиться на фоне основных конкурентов, а их сейчас очень много и пользователь будет выбирать среди весьма сильных игроков на рынке.