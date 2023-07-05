Майнеры переходят на работу с ИИ

Криптодобывающие компании, которые успешно пережили нестабильный рынок криптовалют, вынуждены были адаптироваться, радикально меняя свои бизнес-модели. Например, известная компания Hive Blockchain, которая ранее сосредотачивала свои огромные вычислительные мощности (около 38 000 видеокарт) на майнинге Ethereum, теперь активно работает над тем, чтобы перейти на работу с искусственным интеллектом. Представители Hive Blockchain заявили, что компания прямо сейчас работает над проектом трансформации бизнеса, чтобы в ближайшем будущем предоставлять клиентам вычислительную мощность для выполнения задач на базе ИИ в их бизнес-проектах. Тем не менее, компания сохраняет некоторую вычислительную мощность для майнинга альтернативных криптовалют на случай, если они резко взлетят.

Представители компании заявили, что на текущий момент многие крупные компании отталкивают небольшой бизнес, потому что клиенты не могут надёжно хранить свою конфиденциальную информацию, секретный код и документацию. Соответственно, им нужны мощности для выполнения определённых задач, которые можно будет эксплуатировать для одного из сотен или даже тысяч инструментов на базе ИИ. Вероятно, в конечном итоге это негативно скажется на ценах на видеокарты, потому что постепенно все крупные майнинг-компании будут переходить на эту модель бизнеса и, безусловно, это скажется на спросе и предложении. Но пока что переживать не о чём — рынок ещё развивается.