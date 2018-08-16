Майнкрафт не отстает от современных компьютерных игр

2018-08-16, Автор - Айдар Габдулхаков; [146]
Ни для кого не секрет, что современные геймеры уже давно не играют в старые забытые игры, ведь новинок очень много и на то, что было когда-то популярным просто не хватает времени. Но все же остались те игроки, которые все же не изменяют своему первоначальному выбору и за счет них некоторые игры могут жить вечно. Сегодня мы бы хотели немного уделить времени легендарной игре Майнкрафт.

Наверняка многие помнят старый добрый Майнкраф, который только зарождался и набирал своих фанатов. Согласитесь, в свое время данная игра навела шумиху практически везде и до сегодняшнего дня пользуется особой популярностью в некоторых кругах. Достаточно просто зайти в поисковую систему интернет и написать моды для майнкрафт, как сразу же вы наткнетесь на огромное количество предложений, которые до сих пор актуальны. Возможно, если бы не было подобных решений, которые позволяли бы принципиально изменять общую картинку, то игра может и ушла в небытие, но нет, все куда лучше.

Даже популярные стримеры стараются не оставлять без внимания эту игру. Так что же привлекает геймеров, которые то и дело рвутся играть в Майнкрафт? Здесь можно спорить достаточно долго, ведь ответов достаточно много. Для кого-то интересен открытый мир, который можно с нуля создавать самостоятельно. Даже сомнительная графика, которая, как кажется, уже миллион лет назад устарела, не пугает никого. В этом и вся красота.

Кроме того, возможность играть по сети со своими друзьями, либо с другими игроками, еще больше привлекла к себе внимание. Особой популярностью игра также пользуется среди пользователей, которые не могут позволить себе дорогостоящие компьютеры, чтобы запускать новинки. Ведь ни для кого не секрет, что современные игры все же достаточно требовательны к железу вашего ПК и это факт. Для чего покупать новый компьютер, когда можно использовать старый и Майнкрафт на нем будет просто летать.

Также следует отметить, что тема со скинами, модами, стала достаточно популярной. Даже прекрасная половина человечества может воспользоваться отдельными скинами, специально для девочек и тем самым не чувствовать себя дискомфортно в игре. Самое интересное то, что старые, добрые, забытые игры, постепенно возвращаются обратно в свою колею, а некоторые из них становятся еще более популярнее и заинтересовывают даже тех геймеров, которые впервые слышат о ней.

Комментарии:
Обзор Audio-Technica ATH-CKR75BT. Беспро...
Обзор Audio-Technica ATH-CKR75BT. БеспроСуществует ошибочное мнение, что только проводные наушники способны обеспечить качественную передачу звук...
Сломался компьютер? Помощь уже рядом...
Сломался компьютер? Помощь уже рядомСегодня практически у каждого человека в распоряжении имеется компьютер или ноутбук. Однако никто не заст...
Не работает iPhone? Обратить к профессио...
Не работает iPhone? Обратить к профессиоВремена кирпичных телефонов, которые тяжело было сломать или разбить уже давно прошли. Современные мобиль...
Вы любите охоту? Пришло время закупить н...
Вы любите охоту? Пришло время закупить нВы помните, как наши деды ходили на охоту? Тогда не было всяких многофункциональных гаджетов, мощных бино...
Лучшие частотные преобразователи от INNO...
Лучшие частотные преобразователи от INNOСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию преобразователи частоты, которые являются незаменимыми п...
Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB with...
Обзор Thermaltake Riing Plus 20 RGB withВ июле мы проводили детальное тестирование корпуса Thermal...
Доступный сварочный аппарат для труб до ...
Доступный сварочный аппарат для труб до Современные технологии далеко продвинулись вперед и это привело к тому, что устройства, которые раньше ст...
JBL Xtreme 2 официально представлена в Р...
JBL Xtreme 2 официально представлена в РВ России представили акустическую систему JBL Xtreme 2. Придя на смену оригинальной популярной колонке, н...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMOОбзор TOTOLINK A810R. Двухдиапазонный роутер с MU-MIMO
Обзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пылиОбзор LEXAND R2 Stone. Кнопочный телефон с защитой от воды и пыли
Обзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкойОбзор Mio MiVue J60. Видеорегистратор с Wi-Fi и скрытой установкой
Обзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнительОбзор SINBO SAH 6112. Недорогой ультразвуковой увлажнитель
Обзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлениемОбзор Fostex TH7. Динамические наушники с закрытым оформлением
Предварительный обзор Fossil Q Venture H...
Предварительный обзор Fossil Q Venture HМы уже не раз говорили, что рынок умных часов постепенно уходит в историю. Дело в том, что если вы большо...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая п...
Обзор Omlet Arcade. Новая стриминговая пПрямые трансляции сейчас есть буквально везде — вы можете в Инстаграм свое лицо отправить в режиме реальн...
Предварительный обзор Logitech Powered. ...
Предварительный обзор Logitech Powered. Компания Apple на своей презентации в октябре прошлого года рассказала про свою беспроводную зарядку, кот...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмы...
Обзор Hollywhoot. Снимаем свои фильмыБольшинство современных мобильных игр создают без идеи и реализуют весьма плохо. Это не новость, ведь раз...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 года...
ТОП-10 лучших игр для Android 2018 годаВ последние годы мобильные игры развиваются семимильными шагами. Производители смартфонов улучшают свои м...
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то точно заметили популярность стеклянных вставок в корпу...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликер...
Обзор Crush Them All. Неплохой кликерМы постоянно говорим про то, что разработчики мобильных игр делают исключительно простенькие проекты, где...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor