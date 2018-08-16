Майнкрафт не отстает от современных компьютерных игр

Ни для кого не секрет, что современные геймеры уже давно не играют в старые забытые игры, ведь новинок очень много и на то, что было когда-то популярным просто не хватает времени. Но все же остались те игроки, которые все же не изменяют своему первоначальному выбору и за счет них некоторые игры могут жить вечно. Сегодня мы бы хотели немного уделить времени легендарной игре Майнкрафт.

Наверняка многие помнят старый добрый Майнкраф, который только зарождался и набирал своих фанатов. Согласитесь, в свое время данная игра навела шумиху практически везде и до сегодняшнего дня пользуется особой популярностью в некоторых кругах. Достаточно просто зайти в поисковую систему интернет и написать моды для майнкрафт , как сразу же вы наткнетесь на огромное количество предложений, которые до сих пор актуальны. Возможно, если бы не было подобных решений, которые позволяли бы принципиально изменять общую картинку, то игра может и ушла в небытие, но нет, все куда лучше.

Даже популярные стримеры стараются не оставлять без внимания эту игру. Так что же привлекает геймеров, которые то и дело рвутся играть в Майнкрафт? Здесь можно спорить достаточно долго, ведь ответов достаточно много. Для кого-то интересен открытый мир, который можно с нуля создавать самостоятельно. Даже сомнительная графика, которая, как кажется, уже миллион лет назад устарела, не пугает никого. В этом и вся красота.

Кроме того, возможность играть по сети со своими друзьями, либо с другими игроками, еще больше привлекла к себе внимание. Особой популярностью игра также пользуется среди пользователей, которые не могут позволить себе дорогостоящие компьютеры, чтобы запускать новинки. Ведь ни для кого не секрет, что современные игры все же достаточно требовательны к железу вашего ПК и это факт. Для чего покупать новый компьютер, когда можно использовать старый и Майнкрафт на нем будет просто летать.Также следует отметить, что тема со скинами, модами, стала достаточно популярной. Даже прекрасная половина человечества может воспользоваться отдельными скинами, специально для девочек и тем самым не чувствовать себя дискомфортно в игре. Самое интересное то, что старые, добрые, забытые игры, постепенно возвращаются обратно в свою колею, а некоторые из них становятся еще более популярнее и заинтересовывают даже тех геймеров, которые впервые слышат о ней.