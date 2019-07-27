Маленькая камера от Sony RX100 VII

Камера поддерживает запись видео в разрешении до 4K (30 к/с) без биннинга. Заявлена улучшенная работа стабилизации изображения, возможность записи вертикальных видео и замедленная съемка со скоростью до 960 кадров в секунду. Sony RX100 VII оснащена откидным поворотным 3-дюймовым сенсорным дисплеем и 3,5-мм разъемом для подключения внешнего микрофона. Из интерфейсов предусмотрены Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, NFC, USB 2.0 и HDMI. Отснятый материал хранится на картах SD/ SDHC/SDXC и Memory Stick Pro Duo.Как и флагманская модель a9, камера может снимать со скоростью 20 кадров в секунду без затемнения видоискателя. Имеется также функция Single Burst Shooting для создания коротких серий из семи снимков со скоростью до 90 к/с с заблокированными фокусом и экспозицией одиночным нажатием кнопки спуска затвора. Кроме того, от более дорогих моделей новинка унаследовала технологии отслеживанием объекта и автофокусировки по глазам в режиме реального времени.Sony RX100 VII получила новый дюймовый сенсор Exmor RS с разрешением 20,1 Мп. Он включает 357 фазовых точек и 425 контрастных точек для системы автоматической фокусировки. Объектив в камере используется старый — ZEISS Vario-Sonnar T* с 8,3-кратным оптическим приближением (24-200 мм, f/2.8-4.5).Стоимость модели составит 1300 долларов.