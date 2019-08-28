Mario Kart Tour выйдет 25 сентября

Mario Kart Tour, мобильная игра от франшизы Nintendo Mario Kart, была анонсирована еще в феврале прошлого года. И хотя игра первоначально планировалось выпустить на телефоны Android и iOS в мае этого года, она была перенесена на лето 2019 года с целью улучшения качества.Предварительная регистрация в Mario Kart Tour теперь доступна, и игра должна выйти 25 сентября во всем мире для совместимых устройств Android и iOS.

Предварительная регистрация в Mario Kart Tour теперь доступна, и игра должна выйти 25 сентября во всем мире для совместимых устройств Android и iOS.

Игрокам для игры потребуется учетная запись Nintendo .Mario Kart Tour позволит игрокам участвовать в гонках в местах, созданных по образцу городов реального мира. Направления гонок в турах будут меняться каждые две недели. Помимо регулярных гонок, в которых цель состоит в том, чтобы претендовать на верхний стоп, используя различные стратегии и предметы, будут бонусные испытания, чтобы обогатить игровой процесс.