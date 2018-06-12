Трейлер дополнения “Приключение Donkey Kong”

Обладатели Season Pass смогут начать прохождение игры уже 25 июня.

На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft назвала дату выхода дополнения к игре Mario + Rabbids Битва за королевство под названием "Приключение Donkey Kong".В дополнении можно будет сыграть за нового персонажа - Донки Конга. Игроков ждет увлекательная история, переосмысленные тактические возможности, новые противники и разнообразные секреты.

Оказавшись без поддержки друзей, Кролик-Пич объединится с новыми персонажами: неравнодушным к бананам Донки Конгом,, и упрямым кроликом Крэнки. Героям предстоит совершить путешествие по четырем новым территориям и одолеть мстительного Кролик-Конга, который намерен захватить таинственный остров, используя свои новые способности.Игровой процесс претерпел ряд изменений. Исход битв будет зависеть от успешного применения целого ряда новых способностей. Например, Донки Конг может хватать и отбрасывать в сторону и союзников, и врагов, и камни. А кролик Крэнки способен стрелять по целям, находящимся в воздухе.

Этой команде предстоит сразиться с новыми противниками, в том числе с опасными и непредсказуемыми боссами, например, с двумя кроликами-акулами, которые не привыкли останавливаться ни перед чем.Выход дополнения "Приключение Donkey Kong" на Nintendo Switch™ во всех странах мира состоится 26 июня. Обладатели Season Pass смогут начать игру уже 25 июня.

"Mario + Rabbids Битва за королевство" разработана в студии Ubisoft Milan*. Марио и его друзей ждут приключения с пошаговыми битвами в четырех узнаваемых игровых мирах. Чтобы одолеть врагов, герои смогут использовать более 250 видов оружия с уникальными характеристиками. Игрокам предстоит сформировать команду, куда войдет 3 героя из 8 доступных. Каждый из них наделен неповторимым характером и особыми способностями, поэтому в зависимости от состава команды игры могут проходить совершенно по-разному.