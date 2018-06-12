Обладатели Season Pass смогут начать прохождение игры уже 25 июня.
В дополнении можно будет сыграть за нового персонажа - Донки Конга. Игроков ждет увлекательная история, переосмысленные тактические возможности, новые противники и разнообразные секреты.
Игровой процесс претерпел ряд изменений. Исход битв будет зависеть от успешного применения целого ряда новых способностей. Например, Донки Конг может хватать и отбрасывать в сторону и союзников, и врагов, и камни. А кролик Крэнки способен стрелять по целям, находящимся в воздухе.
Выход дополнения "Приключение Donkey Kong" на Nintendo Switch™ во всех странах мира состоится 26 июня. Обладатели Season Pass смогут начать игру уже 25 июня.
Трейлер дополнения “Приключение Donkey Kong”На выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft назвала дату выхода дополнения к игре Mario + Rabbids Битва за королевство под названием "Приключение Donkey Kong".
В дополнении можно будет сыграть за нового персонажа - Донки Конга. Игроков ждет увлекательная история, переосмысленные тактические возможности, новые противники и разнообразные секреты.
Оказавшись без поддержки друзей, Кролик-Пич объединится с новыми персонажами: неравнодушным к бананам Донки Конгом,, и упрямым кроликом Крэнки. Героям предстоит совершить путешествие по четырем новым территориям и одолеть мстительного Кролик-Конга, который намерен захватить таинственный остров, используя свои новые способности.
Игровой процесс претерпел ряд изменений. Исход битв будет зависеть от успешного применения целого ряда новых способностей. Например, Донки Конг может хватать и отбрасывать в сторону и союзников, и врагов, и камни. А кролик Крэнки способен стрелять по целям, находящимся в воздухе.
Этой команде предстоит сразиться с новыми противниками, в том числе с опасными и непредсказуемыми боссами, например, с двумя кроликами-акулами, которые не привыкли останавливаться ни перед чем.
Выход дополнения "Приключение Donkey Kong" на Nintendo Switch™ во всех странах мира состоится 26 июня. Обладатели Season Pass смогут начать игру уже 25 июня.
"Mario + Rabbids Битва за королевство" разработана в студии Ubisoft Milan*. Марио и его друзей ждут приключения с пошаговыми битвами в четырех узнаваемых игровых мирах. Чтобы одолеть врагов, герои смогут использовать более 250 видов оружия с уникальными характеристиками. Игрокам предстоит сформировать команду, куда войдет 3 героя из 8 доступных. Каждый из них наделен неповторимым характером и особыми способностями, поэтому в зависимости от состава команды игры могут проходить совершенно по-разному.