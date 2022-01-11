Maserati будет принимать участие в Formula E

На стартовую решетку Формулы Е добавят немного итальянского колорита — Maserati планирует выставить команду в серии гонок на электромобилях в 2023 году, став первым брендом в стране, сделавшим это. Автопроизводитель возвращается к соревнованиям одноместных автомобилей впервые за более чем шесть десятилетий. Maserati управляла успешной командой Формулы-1 в 1950-х годах, а ее двухместный MC12 завоевал 14 титулов в серии спортивных автомобилей FIA GT в период с 2004 по 2010 год. Maserati планирует взять то, чему она научилась на трассах Formula E, и использовать это в своей линейке электромобилей Folgore.

«Помимо этого кусочка истории, Maserati Formula E станет нашей технологической лабораторией для ускорения разработки высокоэффективных электрифицированных силовых агрегатов и интеллектуального программного обеспечения для наших дорожных спортивных автомобилей», — сказал старший вице-президент Stellantis Motorsport Жан-Марк Фино. Автопроизводитель войдет в Формулу E, когда серия перейдет на автомобиль Gen3, самый легкий и быстрый автомобиль на сегодняшний день. Formula E и Международная автомобильная федерация (FIA) заявили, что Gen3 станет самым эффективным гоночным автомобилем на планете. Они утверждают, что электромобиль будет производить не менее 40 процентов энергии, используемой в гонке, за счет рекуперативного торможения. Так что гонки на электрокарах теперь выглядят как минимум чуть более привлекательными.
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