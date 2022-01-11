Maserati будет принимать участие в Formula E

«Помимо этого кусочка истории, Maserati Formula E станет нашей технологической лабораторией для ускорения разработки высокоэффективных электрифицированных силовых агрегатов и интеллектуального программного обеспечения для наших дорожных спортивных автомобилей», — сказал старший вице-президент Stellantis Motorsport Жан-Марк Фино. Автопроизводитель войдет в Формулу E, когда серия перейдет на автомобиль Gen3, самый легкий и быстрый автомобиль на сегодняшний день. Formula E и Международная автомобильная федерация (FIA) заявили, что Gen3 станет самым эффективным гоночным автомобилем на планете. Они утверждают, что электромобиль будет производить не менее 40 процентов энергии, используемой в гонке, за счет рекуперативного торможения. Так что гонки на электрокарах теперь выглядят как минимум чуть более привлекательными.