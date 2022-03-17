Maserati планирует перейти на полностью электрические автомобили к 2025 году

Maserati объявила, что к 2025 году будет выпускать только электрические версии всей своей линейки автомобилей, и начинает свои усилия с GranTurismo EV, родстера мощностью 1200 л.с., выпуск которого намечен на следующий год.

GranTurismo «Folgore» станет первым представителем новой линейки электромобилей Maserati. Его тысяча с лишним лошадей будет означать ограниченную максимальную скорость в 305 км/ч и разгон до 100км/ч менее чем за 3 секунды. В 2023 году к нему присоединятся электрифицированная версия нового внедорожника Grecale и Grancabrio GT, а к 2025 году — электромобили MC20, Quattroporte и внедорожник Levante. Дочерняя компания Stellantis Group, не уточнила ожидаемую рекомендованную производителем розничную цену для будущих автомобилей, но учитывая текущие предложения Maserati, заинтересованные покупатели, вероятно готовы будут платить от пятизначных до шестизначных сумм.