Массовое производство чипсета MediaTek S900

MediaTek анонсировал свой интеллектуальный чипсет, названный S900. Его особенностью является возможность декодировать 8K видео. Массовое производство чипа уже началось на литейных заводах TSMC, которые также являются производителем для таких компаний, как Apple, Qualcomm и Nvidia.

MediaTek S900 изготовлен на 12 нм процессе FinFET и состоит из многоядерного процессора, состоящего из ядер ARM Cortex-A73, и графического процессора Mali-G52, поддерживающего декодирование видео 8K, HDR10 + и внешней графики, которые позволяют клиенту настроить свою продукцию. Продукты с этим чипсетом будут выпущены в начале 2020 года.