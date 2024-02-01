Материнские платы MSI теперь поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти

Сегодня компания MSI стала ещё одним производителем материнских плат, представившим поддержку оперативной памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ на своих материнских платах с чипсетами серии Intel 700 и 600. Собственно, в прошлом году крупные производители памяти представили множество передовых модулей памяти объёмом от 24 до 48 ГБ, которые расширили общую ёмкость оперативной памяти настольных ПК до 192 ГБ. Теперь производители памяти разрабатывают ещё более передовые модули объёмом 64 ГБ, которые увеличат ёмкость памяти DDR5 до 256 ГБ, а это, в теории, позволит собирать действительно производительные рабочие станции и не только. Ранее для достижения 128 ГБ приходилось использовать 4 модуля DDR5, а теперь достаточно двух.

И в использовании такого огромного объёма памяти есть множество преимуществ — определённые приложения для создание контента, рендеринга видео и новые приложения для искусственного интеллекта требуют приличного объёма оперативной памяти, без которой достаточно проблематично работать с комфортом. Для игровых задач столько оперативной памяти, конечно, не нужно, хотя если иметь 256 ГБ памяти в системе, то можно будет забыть об апгрейде лет на десять. По словам MSI, новый BIOS для материнских плат серий Intel 700 и 600 уже доступен для загрузки и он уже поддерживает 256 ГБ памяти, хотя пока что в продаже комплектов такой ёмкости даже нет. Компания просто подготовила почву перед тем, как крупные компании решат выпустить оперативную память в свет.
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