Материнские платы MSI теперь поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти

И в использовании такого огромного объёма памяти есть множество преимуществ — определённые приложения для создание контента, рендеринга видео и новые приложения для искусственного интеллекта требуют приличного объёма оперативной памяти, без которой достаточно проблематично работать с комфортом. Для игровых задач столько оперативной памяти, конечно, не нужно, хотя если иметь 256 ГБ памяти в системе, то можно будет забыть об апгрейде лет на десять. По словам MSI, новый BIOS для материнских плат серий Intel 700 и 600 уже доступен для загрузки и он уже поддерживает 256 ГБ памяти, хотя пока что в продаже комплектов такой ёмкости даже нет. Компания просто подготовила почву перед тем, как крупные компании решат выпустить оперативную память в свет.