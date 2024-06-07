Материнских плат для AMD Ryzen 9000 пока что не будет

Компания AMD удивила многих пользователей в рамках выставки Computex 2024, продемонстрировав модели материнских плат серии X870 от компаний ASUS, Gigabyte, MSI, ASRock и Biostar. При этом достаточно интересно интересно, что партнёры компании AMD по материнским платам решили не выпускать новые модели одновременно с процессорами серии Ryzen 9000. Это значит, что анонс материнских плат уже произошёл, как и процессоров нового поколения, но даты релиза мат. плат пока что нет. Кроме того, западные журналисты отмечают, что материнские платы компании Intel поколения Arrow Lake-S на чипсете Z890 получили гораздо больше внимания на выставке даже несмотря на то, что поколение Arrow Lake должно выйти только через через несколько месяцев — в октябре текущего года.

Соответственно, решение партнёров компании AMD не выпускать материнские платы сразу выглядит достаточно странным. Но инсайдеры считают, что причина, по которой партнёры AMD могут задерживать выпуск материнских плат на базе чипсета X870 может заключаться в том, что изначально многие производители материнских плат считали, что процессоры серии Ryzen 9000 будут поставляться в том числе на уже созданной платформе и выпускать новые материнские платы просто не придётся. Но теперь планы изменились и крупным компаниям нужно сначала наладить производство, чтобы выпустить платы нового поколения, а на это, естественно, нужно много времени и сил. Так что собрать свежий ПК на данной платформе будет пока что сложно.