Mazda2 Hybrid запускается в Европе

Mazda2 Hybrid предлагает маневренность компактного автомобиля, высокое качество езды, комфортную кабину и новейшие технологии безопасности. Кроме того, модель оснащена гибридной системой с рядным трехцилиндровым 1,5-литровым двигателем и может похвастаться низким расходом топлива и впечатляющими впечатлениями от вождения. Заключив базовое соглашение о бизнес-альянсе в 2015 году, Toyota и Mazda с тех пор сотрудничают в различных областях, включая передовые технологии, создание совместного предприятия и финансирование продаж. Модель на базе гибридной системы Toyota - лишь один из немногих результатов альянса. Mazda стремится стать брендом, который создает особые связи с клиентами, предлагая радость от вождения и обязуясь сохранить нашу прекрасную землю, обогатить жизнь людей и создать изобильное общество, поднимающее всем настроение.