Mazda2 Hybrid запускается в Европе

Mazda объявила, что в следующем году они запускают в Европе новый гибридный автомобиль Mazda2 Hybrid, который будет выпущен весной следующего года. Mazda2 Hybrid на самом деле основан на Toyota Yaris, автомобиль будет построен компанией Toyota для Mazda.

Mazda2 Hybrid предлагает маневренность компактного автомобиля, высокое качество езды, комфортную кабину и новейшие технологии безопасности. Кроме того, модель оснащена гибридной системой с рядным трехцилиндровым 1,5-литровым двигателем и может похвастаться низким расходом топлива и впечатляющими впечатлениями от вождения. Заключив базовое соглашение о бизнес-альянсе в 2015 году, Toyota и Mazda с тех пор сотрудничают в различных областях, включая передовые технологии, создание совместного предприятия и финансирование продаж. Модель на базе гибридной системы Toyota - лишь один из немногих результатов альянса. Mazda стремится стать брендом, который создает особые связи с клиентами, предлагая радость от вождения и обязуясь сохранить нашу прекрасную землю, обогатить жизнь людей и создать изобильное общество, поднимающее всем настроение.