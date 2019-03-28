McLaren Senna из Lego в натуральную величину

McLaren представил гиперкар Senna еще в 2017 году. Это не самый красивый из гиперкаров, но он один из лучших по производительности. Производитель создал версию Senna в масштабе 1: 1 из Lego.

Построение блочного гиперкара было довольно трудоемким процессом, на который ушло около 5000 часов и 500 000 деталей. В конструкции было использовано так много кирпичей, что модель Lego весит на тонну больше, чем реальная машина.

Автомобиль построен с сиденьями внутри, чтобы позволить энтузиастам сесть в машину, нажать кнопку запуска и услышать симуляцию ревущего автомобиля. Он имеет рабочие фары и функциональную информационно-развлекательную систему.