MediaTek Dimensity 8100 обещает производительность, подобную Snapdragon 888

В новом отчете были раскрыты ключевые характеристики грядущего чипсета MediaTek Dimensity 8100. Вероятно процессор, дебютирует с грядущим смартфоном Redmi в следующем месяце. Ходят слухи, что Dimensity 8100 использует четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Есть некоторое несоответствие с графическим процессором, когда программное обеспечение определяет его как графический процессор G610 MC6, но отчет, вместо этого указывает на G510 MC6. Чип построен по 5-нанометровому техпроцессу TSMC и поддерживает память LDDR5 и хранилище UFS 3.1.

Информация указывает, что результаты теста GFX Bench ES 3.0 Manhattan составляют около 170 кадров в секунду, что ставит GPU в ту же категорию, что и Adreno 660 на Snapdragon 888/888+ прошлого года. Если информация достоверна, чип Dimensity 8100, скорее всего, в этом году будет очень хорош в сегменте среднего уровня.
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