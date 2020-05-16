MediaTek Dimensity 820 достигает тактовых частот 2,6 ГГц

MediaTek собирается представить новый чипсет 5G, а Redmi Note 10 может стать первым телефоном, который будет его использовать. Генеральный директор Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал сообщение MediaTek, что придало некоторую уверенность слухам.

Новый чипсет будет называться Dimensity 820 и обеспечит повышение производительности достигая тактовой частоты до 2,6 ГГц, по сравнению с 2,0 ГГц на Dimensity 800. Производитель переключится на установку процессора 2 + 2 + 4 с двумя основными ядрами на частоте 2,6 ГГц, двумя большими на частоте 2,2 ГГц и четырьмя маленькими на частоте 2,0 ГГц.