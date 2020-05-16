MediaTek Dimensity 820 достигает тактовых частот 2,6 ГГц

MediaTek собирается представить новый чипсет 5G, а Redmi Note 10 может стать первым телефоном, который будет его использовать. Генеральный директор Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал сообщение MediaTek, что придало некоторую уверенность слухам.

Новый чипсет будет называться Dimensity 820 и обеспечит повышение производительности достигая тактовой частоты до 2,6 ГГц, по сравнению с 2,0 ГГц на Dimensity 800. Производитель переключится на установку процессора 2 + 2 + 4 с двумя основными ядрами на частоте 2,6 ГГц, двумя большими на частоте 2,2 ГГц и четырьмя маленькими на частоте 2,0 ГГц.
Комментарии и отзывы MediaTek Dimensity 820
Обзоры:
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Новости:
Опубликованы первые тесты процессора Intel Core i9-10900K

Оверклокеры получившие тестовые экземпляры нового процессора компании Intel Core i9-10900K провели первые...
Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike

В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3...
MediaTek представила новый чип Helio G85 с разогнанным графическим процессором

MediaTek Helio G85 новый чип компании, предлагающий игровую производительность благодаря восьмиядерному п...
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Лучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&TouchЛучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&Touch
Обзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 SuperОбзор ASRock Radeon RX 5700 XT Challenger (RX5700XT CHALLENGER D8G OC). Тесты и сравнение RTX 2070 Super и RTX 2080 Super
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
В Steam началась распродажа популярных и...
В Steam началась распродажа популярных иВ Steam запускает на выходные распродажу игр. Со скидкой можно приобрести популярные игры. ...
Игровые новости Казахстана...
Игровые новости КазахстанаИгровые новости становятся все популярнее и популярнее. Молодежи становится не интересны новости о полити...
BMW тестирует новый электрокар...
BMW тестирует новый электрокарМногие производители электромобилей переживают из-за того, что в локациях с высокой температурой батареи ...
Компания TEAMGROUP представила модули па...
Компания TEAMGROUP представила модули паTEAMGROUP Vulcan Z и Dark Z представлены объемом 32 Гб (16 Гб х 2)в одноканальном и двухканальном режиме....
Смартфон Huawei P40 Premium получит пент...
Смартфон Huawei P40 Premium получит пентВ сети появились подробности о топовом камерофоне Huawei P40 Premium, выход которого состоится через неде...
Смартфон OPPO Find X2 ...
Смартфон OPPO Find X2 В сети опубликовали качественные изображения сматфона OPPO Find X2. ...
Представлен смартфон Huawei P40 Lite с к...
Представлен смартфон Huawei P40 Lite с кКомпания Huawei представила смартфон среднего уровня P40 Lite, который является копией прошлогодней модел...
Экшн-камера Rich S222 с гидроизоляцией...
Экшн-камера Rich S222 с гидроизоляциейЭкшен-камеру Rich S222 можно носить на руке как часы, благодаря комплектному ремешку. ...
Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 3...
Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 3Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z-Machine 300, который был представлен еще в прошл...
Micron планирует запустить производство ...
Micron планирует запустить производство Производитель памяти Micron готовится к серийному производству памяти основанной на 128-слойной 3D NAND п...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний ди...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диВажность понимания необходимости защиты личных данных в электронной форме чаще всего приходит уже после п...
Steam VR больше не будет поддерживаться ...
Steam VR больше не будет поддерживаться Крупным игрок игровой индустрии является компания Valve. Она объявила о том, что Steam VR больше не будет...
Обзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-битОбзор Verbatim 53401. Быстрый внешний диск с шифрованием AES 256-бит
Обзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памятиОбзор Transcend 330S (TS128GUSD330S). Высокоскоростные карты памяти
Обзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателямиОбзор COUGAR VANTAR MX. Механическая клавиатура с линейными переключателями
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Обзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игрОбзор Trust GXT 115 Macci. Беспроводная мышка для работы и игр
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor