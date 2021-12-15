MediaTek Dimensity 9000 в 4 раза быстрее чем Snapdragon 888

Новый результат тестирования продемонстрировал некоторую интересную информацию о грядущей SoC MediaTek Dimensity 9000. Чипу удалось легко превзойти почти все остальные чипсеты на рынке смартфонов высокого класса, а в некоторых тестах даже удалось достичь результата, во много раз превышающего другие.

Согласно данным AI Benchmark , чипсет Dimensity 9000 превосходит все остальные чипсеты почти во всех тестах. Эти результаты для последних флагманских чипсетов были получены с помощью AI Benchmark V5 Preview. В этих тестах готовящийся к выпуску высокопроизводительный чип тайваньского производителя микросхем соперничал с такими известными соперниками, как Google Tensor , Exynos 2100 , HiSilicon Kirin 9000 , Snapdragon 888 и даже другими чипами Dimensity.

В то время как Dimensity 9000 возглавляет список в большинстве категорий, наиболее заметным достижением стал его AI Score. Судя по результатам, новый чипсет легко превзошел своего конкурента с большим отрывом. Получив 692,5 балла по ИИ, он был в 2,7 раза выше, чем у Google Tensor, в 3,7 раза выше, чем у Exynos 2100, в 3,9 раза выше, чем у Kirin 9000 и колоссальные 4,2 раза выше, чем у Snapdragon 888.
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