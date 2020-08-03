MediaTek Dimensity готовится к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания MediaTek планирует выпускать процессоры нового поколения, которые найдут своего пользователя в довольно краткие сроки, ведь производитель делает очень крутые решения. Теперь у нас появилась информация о том, что MediaTek Dimensity будет выпущен на первых смартфонах уже в этом году, да еще и с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Вероятно, производитель планирует делать упор на мощности процессора и на тех особенностях, которые у него имеются по сравнению с основными конкурентами. Вопрос только в стоимости процессора для конечного потребителя, ведь не хотелось бы, чтобы из-за этого процессора сильно выросла стоимость гаджета.