MediaTek Helio G70 рассекретили

Официально появилась информация о мобильном процессоре MediaTek Helio G70, который производителем создан для использования в сегменте доступных смартфонов. Стоит отметить, что ранее производитель очень хорошо себя показывал именно на рынке доступных смартфонов, но потом что-то пошло не так. Новинка под названием MediaTek Helio G70 оборудована восемью вычислительными ядрами ARM Cortex-A75 с довольно высокой тактовой частотой от 1,8 гигагерца до 2,0 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы спокойно запускать все современные игры и приложения, плюс не переживать о том, что процессор потребляет слишком уж много заряда батареи. Вопрос только в стоимости данного процессора, ведь он должен быть доступным для производителей.