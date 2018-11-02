MediaTek Helio M70 с поддержкой 5G

Первый IP-модем MediaTek , Helio M70, как ожидается, будет в новых устройствах в первой половине 2019 года, говорит генеральный директор компании.

Но компания также работает над интегрированным чипсетом 5G, который поступит ближе к концу этого года. M70 - это автономный модем - это означает, что он не является частью набора микросхем. Модем интегрированный в чипсет, является предпочтительным, поскольку он помогает снизить общие затраты. В то время как Apple может позволить себе дополнительные затраты, другие производители телефонов работают на небольших полях, поэтому можно сэкономить на расходах. MediaTek готовится перенести свой бюджет на НИОКР на разработку технологии 5G, она ждет подходящего момента, поскольку отрасль находится в переходном периоде. Инвестиции в 5G превысят затраты 4G.