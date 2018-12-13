MediaTek Helio P90 поставляется с официальной поддержкой Google Lens и ARCore

Менее чем через два месяца после появления Helio P70, MediaTek выпустила преемник Helio P90 с улучшенным AI и еще более быстрым процессором.

Новый SoC поставляется с поддержкой Google Lens и ARCore, а также вторым поколением MediaTek APU для более точного AI. Он построен на 12-нм техпроцессе TSMC FinFET и должен появиться на устройствах в первом квартале 2019 года.

Графический процессор является совершенно новым в Helio P90 - IMG PowerVR GM9446 на частоте 970 МГц, что должно дать 15% улучшение по сравнению с Mali-G72 MP3, используемым в Helio P60 и Helio P70.