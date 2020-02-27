MediaTek Helio P95 это восьмиядерный процессор с APU 2.0

Компания MediaTek представила новый процессор под названием Helio P95, который стал улучшенной версией Helio P90.

MediaTek Helio P95 это одокластерный восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75 с частотой 2.2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с 2.0 ГГц.

За графику процессора отвечает обновлённая технология HyperEngine и видеоускоритель Imagination PowerVR GM 9444. Процессор также получил кэш L3.

Процессор Helio P95 поддерживает до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, встроенные накопители UFS 2.1, камеру на 64 Мп и модуль APU 2.0 для обработки функции ИИ.