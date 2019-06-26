MediaTek анонсировал 12-нанометровый чип Helio P65 с поддержкой камеры на 48 Мп

Компания MediaTek анонсировала свой новый процессор для недорогих смартфонов — Helio P65.

Новинка стала улучшенной версией чипа Helio P60. SoC построен по 12-нанометровому техпроцессу. У него установлено четыре мощных ядра Arm Cortex-A75 с максимальной тактовой частотой 2.0 ГГц и четыре энергоэффективных Arm Cortex-A55. За графику чипа отвечает видеоускоритель Mali-G52 2EEMC2 с максимальной частотой 820 МГц. Он поддерживает дисплеи с разрешением экрана до 2520×1080 пикселей, до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и хранилище eMMC 5.1. По сравнению с предшественником, Helio P65 обеспечивает 100% повышение производительности ИИ и 30% улучшение задач AI-камеры. Например, распознавание объектов и разных сцен. Он также стал мощнее и получил поддержку камеры с основным модулем на 48 Мп. Новый процессор уже поступит в массовое производство, поэтому первые смартфоны на его основе могут появиться уже в следующем месяце.