MediaTek анонсировал чипсет Pentonic 700 для 4K-телевизоров

MediaTek анонсировал новый чипсет для телевизоров премиум-класса. Платформа Pentonic 700 предназначена для смарт-телевизоров с поддержкой разрешения до 4K и частотой обновления до 144 Гц. Он предлагает улучшения качества изображения на основе искусственного интеллекта, поддержку Dolby Vision IQ, MEMC и HDR10+. Встроенный APU Pentanoic 700 поддерживает технологии MediaTek AI Super Resolution, AI-Picture Quality и AI-PQ Object Recognition.

Чипсет MediaTek Pentonic оснащен автоматическим режимом HDM 2.1 с низкой задержкой (ALLM), который сокращает задержку отображения для плавного игрового процесса. Он также поставляется с поддержкой переменной частоты обновления 4K 144 Гц (VRR). Чипсет прекрасно работает с WiFi-6E, Bluetooth 5.0 и совместим с грядущим стандартом WiFi-7.
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