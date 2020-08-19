MediaTek анонсировал новый чип Dimensity 800U с поддержкой двух SIM-карт 5G

Компания MediaTek анонсировала третий набор микросхем процессора серии 800 - Dimensity 800U.

Dimensity 800U построен по 7-нм техпроцессу и имеет восьмиядерный процессор с двойным кластером из двух процессоров ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шести процессоров ARM-Cortex-A55 с частотой 2.0 ГГц. Чип также имеет встроенный графический процессор ARM Mali-G57, независимый блок обработки AI и оперативную память LPDDRx.

Интегрированный модем 5G поддерживает сети SA и NSA 6 ГГц, 5G + 5G с двумя SIM-картами, двойной режим ожидания (DSDS), двойной голос по новому радио (VoNR) и агрегацию с двумя несущими 5G (2CC 5G-CA). Также чип MediaTek Dimensity 800U включают поддержку дисплеев FHD + с частотой 120 Гц, HDR10 +, камеру до 64 МП и и технологию шумоподавления с двумя микрофонами.