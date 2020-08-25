MediaTek анонсировала чип Dimensity 800U с поддержкой двух SIM-карт 5G

MediaTek анонсировала Dimensity 800U, объединяющий чипы Dimensity 800 и 820. Новый чип предлагает встроенный модем 5G, поддержку двух SIM-карт 5G и более высокую скорость процессора. Новый чип будет построен на 7 нм. Тактовая частота двух ядер Cortex-A76 увеличена до 2,4 ГГц по сравнению с 2,0 ГГц у Dimensity 800, а также шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Dimensity 800U поддерживает камеры с разрешением до 64 МП с записью видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Новый чип будет поставляться с графическим процессором Mali-G57 MC3, а хранилище было обновлено до UFS 2.2.