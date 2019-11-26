MediaTek анонсировала мобильный 5G-процессор Dimensity 1000 5G

Dimensity 1000 - это мощный процессор, сочетающий четыре ядра Arm Cortex-A77, работающие на частоте до 2,6 ГГц, с четырьмя энергосберегающими ядрами Arm Cortex-A55, работающими на частоте до 2,0 ГГц. Такая конструкция обеспечивает оптимальный баланс между высокой производительностью и энергоэффективностью. Чипсет также является первым в мире, в котором установлен графический процессор Arm Mali-G77, обеспечивающий плавную потоковую передачу и игры на скоростях 5G.

Также Dimensity 1000 обладает самой быстрой в мире SoC с пропускной способностью 4,7 Гбит / с и скоростью восходящей линии 2,5 Гбит / с. Чипсет предназначен для поддержки автономных (SA / NSA) сетей с частотой менее 6 ГГц и включает многорежимную поддержку для каждого поколения сотовой связи от 2G до 5G.

Он также объединяет новейшие стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1+ для максимально быстрой и эффективной беспроводной связи, предлагая пропускную способность более 1 Гбит / с. MediaTek Dimensity 1000 также поставляется с новым процессором MediaTek AI - APU 3.0 - с удвоенной производительностью по сравнению с APU предыдущего поколения. Это дает устройствам значительный прирост производительности при 4,5 TOPS.