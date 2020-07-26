MediaTek анонсировала мобильный чип для среднего класса Dimensity 720

MediaTek Dimensity 720 призван принести лучшие ощущения от пользования смартфоном среднего сегмента. Чип выполнен на 7 нм техпроцессе, предлагая эффективное энергопотребление и отличную производительность. Dimensity 720 объединяет восьмиъядерный процессор с двумя ядрами Arm Cortex-A76, работающими до 2 ГГц и мощный графический процессор Arm Mali G57. Чип поддерживает оперативную память формата LPDDR4X с тактовой частотой до 2133 МГц. Производители смартфонов могут с легкостью использовать до четырех камер 64 МП. MediaTek Dimensity 720 способен работать с ЖК-дисплеем частота обновления которого достигает 90 Гц.

Комментарии и отзывы MediaTek Dimensity 720
Обзоры:
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
Новости:
MediaTek готовит к релизу Dimensity 600

В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания MediaTek планирует выпустить в ближ...
Qualcomm Snapdragon 865 Plus повысит производительность на 10%

Qualcomm объявила о выпуске нового мобильного чипа Snapdragon 865 Plus. Snapdragon 865 Plus 5G от Qualcom...
AMD планирует выпустить процессоры Ryzen Threadripper PRO 3000

Компания AMD планирует выпустить новые процессоры линейки Ryzen Threadripper PRO 3000. Модельный ряд буде...
Обновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфонаОбновление базы и прошивки iBOX F5 Laser Signature WiFi со смартфона
Лучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 SynergicЛучшие сварочные аппараты. Aurora SPEEDWAY 200 Synergic
Обзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизаторомОбзор LEXAND LUV-1000. Термобутылка с персональным стерилизатором
Обзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G810 Black. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45
Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. Быс...
Обзор KIOXIA TransMemory U365 256GB. БысНа прошлой неделе мы проводили тестирование флешки Kioxia U301 128GB...
HP обновила ноутбук Omen 15...
HP обновила ноутбук Omen 15HP обновила не только начинку ноутбука Omen 15, но и внешний дизайн. Обновленный дизайн включает более то...
Разработчик THQ Nordic выпустила игру De...
Разработчик THQ Nordic выпустила игру DeПосле того как разработчик обновил видеоигру Destroy All Humans, было объявлено, что игра появится 28 июл...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию н...
Бюджетный Redmi 8A Dual получил версию нБренд Redmi выпустил новую версию бюджетного смартфона Redmi 8A Dual, который продавался только в вариант...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook ...
Представлена линейка ноутбуков Dynabook Ноутбуки компании Dynabook являются одним из популярных вариантов для бизнес-игроков. Но компания решила ...
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилк...
Обзор Robomow RS615u. Робот-газонокосилкКрасивый газон требует не только наличия загородного дома, но и кропотливого труда с выравниванием, засев...
Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1...
Представлена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1Компания EVGA пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce GTX 1650 KO Ultra, которая ориентирована на...
Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARG...
Представлен ПК-корпус Aerocool Mecha ARGКомпания Aerocool пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Mecha ARGB, предназначенной для создания игро...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10X...
Microsoft подтвердила выпуск Windows 10XИзначально операционная система Windows 10X разрабатывалась для устройств с двойным дисплеем, в частности...
Dell готовит игровой компьютер...
Dell готовит игровой компьютерКомпания Dell очень хорошо себя чувствует на рынке компьютеров, так как это крайне популярный производите...
Стартовали продажи Tion бризер 3S rubete...
Стартовали продажи Tion бризер 3S rubeteЛидер российского рынка интернета вещей rubetek и крупнейший российский разработчик и производитель бытов...
Представлен обновленный игровой ПК MSI M...
Представлен обновленный игровой ПК MSI MКомпания MSI представила обновленный вариант компактного игрового ПК MEG Trident X, который ожидаемо полу...
Обзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферииОбзор SVEN GS-4300. Недорогой комплект игровой периферии
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor