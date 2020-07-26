MediaTek анонсировала мобильный чип для среднего класса Dimensity 720

MediaTek Dimensity 720 призван принести лучшие ощущения от пользования смартфоном среднего сегмента. Чип выполнен на 7 нм техпроцессе, предлагая эффективное энергопотребление и отличную производительность. Dimensity 720 объединяет восьмиъядерный процессор с двумя ядрами Arm Cortex-A76, работающими до 2 ГГц и мощный графический процессор Arm Mali G57. Чип поддерживает оперативную память формата LPDDR4X с тактовой частотой до 2133 МГц. Производители смартфонов могут с легкостью использовать до четырех камер 64 МП. MediaTek Dimensity 720 способен работать с ЖК-дисплеем частота обновления которого достигает 90 Гц.