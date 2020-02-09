MediaTek анонсировала процессор Helio G80

Компания MediaTek представила однокристальную платформу Helio G80.

В Helio G80 входит два высокопроизводительных вычислительных ядра архитектуры ARM Cortex A75, работающие с тактовой частотой до 2 ГГц, шесть ядер ARM Cortex A55 1.8 ГГЦ и графический ускоритель Mali-G52 MC2 950 Мгц.

Также процессор поддерживает фирменную технологию HyperEngine, которая позволяет повысить производительность в играх.

Платформа Helio G80 способна работать с дисплеями, имеющими разрешение Full HD+ и частоту обновления кадров до 60 Гц. Процессор Helio G80 будет изготавливаться по техпроцессу 12 нм.