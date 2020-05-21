MediaTek анонсировала средне-бюджетный мобильный чип Dimensity 820

Производитель чипов MediaTek анонсировала новый чип 800-ой серии. SoC Dimensity 820 относится к средне-бюджетному сегменту. Чип получит дополнительное ядро GPU и улучшает возможности ISP для камер с высоким разрешением. MediaTek Dimensity 820 имеет восемь ядер: 4 ядра Cortex A76 с частотой 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex A55 с частотой 2,0 ГГц. Прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением составляет 30%.

Чип получил графическое ядро Mali-G57 MP5 с частотой 900 МГц. Процессор будет поддерживать камеру с разрешением 80 мегапикселей, а также поддержку оперативной памяти до 32 Гб. MediaTek Dimensity 820 снабжен поддержкой подключения 5G. В ближайшие месяцы появятся смартфоны с новым процессором от MediaTek Dimensity 820.
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