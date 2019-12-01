MediaTek анонсирует 5G SoC

MediaTek Dimensity 1000 - первая мобильная SoC 5G в семействе чипсетов 5G, все это на 7 нм техпроцессе. Интеграция модема MediaTek 5G в Dimensity 1000 обеспечивает значительную энергоэффективность по сравнению с конкурирующими решениями.

Dimensity 1000 обеспечивает самую высокую в мире пропускную способность линий связи в сетях с частотой менее 6 ГГц. Dimensity 1000 поддерживает новейшие стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Dimensity 1000 имеет четыре ядра Arm Cortex-A77, которые работают с частотой до 2,66 ГГц, а также четыре энергосберегающих ядра Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Такая система обеспечивает оптимальный баланс энергоэффективности и высокой производительности.